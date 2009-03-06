Городской турнир по хоккею "Золотая шайба" завершается сегодня в Минске

Почти месяц ребята из дворовых команд сражались на одной из крупнейших ледовых арен столицы. В старшей возрастной группе Минск будет представлять дружина Московского района. В младшей – победителя назовут сегодня. Ну, а республиканская "Золотая шайба" соберёт лучшие команды через 10 дней в Гродно. Сейчас решается вопрос о внеконкурсном участии в белорусском турнире сборных из России. Отметим, соревнования среди детей и подростков по хоккею на призы Президента Беларуси проходят с 97-го года. Их участники – любительские дружины. В 2008-м лучшей командой страны в старшей возрастной группе стал "Олимпиец" из Бреста.



У нынешних юных чемпионов есть все шансы в будущем играть и на международном уровне. Чемпионат мира по хоккею в 2014 году может пройти в белорусской столице. В ходе официального визита в Минск, член Совета Международной федерации хоккея, председатель заявочного комитета Эрнест Альянчич изучил спортивную инфраструктуру города, гостиницы, а также ознакомился с ходом строительства комплекса «Минск-Арена». Сегодня высокий зарубежный гость расскажет журналистам о своих впечатлениях.