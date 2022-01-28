«Гомель» сыграл против минской «Юности» в рамках второго этапа ЧБ по хоккею

Новости Беларуси. В одном из противостояний «Гомель» на своем льду принимал лидера турнирной таблицы – минскую «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Столичные хоккеисты смотрятся явными фаворитами. В нынешнем сезоне дружины встречались четыре раза и трижды викторию праздновали минчане. Возможно, при родных трибунах у хозяев получится одержать победу. Клюшки скрестили гродненский «Неман» и жлобинский «Металлург», а также «Витебск» и солигорский «Шахтер».