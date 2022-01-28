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«Гомель» сыграл против минской «Юности» в рамках второго этапа ЧБ по хоккею

28 января 2022 18:59
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Новости Беларуси. В одном из противостояний «Гомель» на своем льду принимал лидера турнирной таблицы – минскую «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Гомель» сыграл против минской «Юности» в рамках второго этапа ЧБ по хоккею-1

Столичные хоккеисты смотрятся явными фаворитами. В нынешнем сезоне дружины встречались четыре раза и трижды викторию праздновали минчане. Возможно, при родных трибунах у хозяев получится одержать победу. Клюшки скрестили гродненский «Неман» и жлобинский «Металлург», а также «Витебск» и солигорский «Шахтер».

Итоги матчей: «Гомель» – «Юность» – 2:4, «Неман» – «Металлург»– 1:2, «Витебск» – «Шахтер» – 6:1. 

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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