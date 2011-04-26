«Гомель» и «Шахтер» в шестом туре чемпионата Беларуси по футболу сыграли пока самый скучный матч первенства 2011 года

Прямую трансляцию поединка из Гомеля, где местный одноименный клуб принимал солигорский «Шахтер», желающие, наверняка, смогли увидеть в субботу на телеканале СТВ. Те же, кто в предпраздничных хлопотах не нашел время на просмотр, откровенно говоря, много не потерли.

Принципиальные, особенно после полуфинальных кубковых разборок этого года соперники, которые, к тому же, делили накануне тура третье место в турнирной таблице, продемонстрировали практически образцовые бойцовские качества. Но, к сожалению, совершенно невзрачный футбол.

Для подсчета острых моментов всего матча можно без труда обойтись пальцами одной руки. А первый удар в створ ворот случился аж на третьей компенсированной минуте второго тайма, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Команды подписали справедливый безголевой мир. Добрые товарищи Олег Кубарев и Владимир Журавель после матча обменялись теплыми дружескими рукопожатиями и, наверняка, отправились вносить коррективы в игру своих подопечных.