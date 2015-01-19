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Голландия: во время футбольного матча судья сломал нос 24-летнему игроку (видео)

19 января 2015 08:40
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Новости Нидерландов. Во время матча любительской лиги чемпионата Голландии арбитр Вим Бронсворт случайно сломал нос одному из игроков.

Инцидент произошел во время встречи «Берендрехта» и «Схевенингена». В конце поединка судья резко развел руки в стороны, тем самым показывая, что в сыгранном эпизоде не было нарушения правил, и попал по лицу игрока.

У молодого человека хлынула кровь из носа. Спортсмена унесли с поля на носилках. А игра завершилась вничью – 1:1.

Читайте также: На чемпионате Индии по футболу осенью прошлого года произошел трагический случай. 23-летний Питер Бьяксангзуала, футболист клуба «Вифлеем Венгтланг», обрадовался забитому голу, попытался сделать сальто, но упал на голову и сломал позвоночник. Футболиста госпитализировали, в течение нескольких дней Питер находился в коме.

# Несчастный случай

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