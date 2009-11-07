Глен Хэнлон: Тренером сборной должен быть белорус

- Что-то изменилось, и я это почувствовал, когда мы начали подготовку к Кубку Полесья, - рассказал Хенлон.

Глен Хэнлон:

С радостью отмечаю, что сборная Беларуси за эти годы поднялась в рейтинге ИИХФ с тринадцатого на восьмое место. Нам удалось изменить отношение игроков к тренировкам, привить хоккеистам чувство гордости за то, что они выступают за национальную команду своей страны. Надеюсь, и после меня работа в этом направлении будет продолжена. Искренне желаю удачи белорусским игрокам.

Олимпийские игры для меня важнее КХЛ. И, возможно, было ошибкой с моей стороны дать согласие работать в "Динамо". Если бы знал, чем это закончится, отказался.

Это неправильно, когда тренер отдается делу не всем сердцем. Что-то изменилось, и я это почувствовал, когда мы начали подготовку к Кубку Полесья. Идеальные условия для игроков может создать только тот тренер, который на все сто уверен в себе. Не должно быть внутреннего конфликта ни в команде, ни в самом человеке. Я готов быть даже водителем командного автобуса, но вряд ли в нынешнем моральном состоянии могу помочь чем-либо игрокам. А тренер сборной непременно должен чувствовать поддержку всей страны. И теперь я уверен, что им должен быть белорус.