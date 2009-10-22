Прямой эфир

Глен Хэнлон остается тренером сборной Беларуси по хоккею

22 октября 2009 11:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Хэнлон останется на посту рулевого сборной Беларуси и повезет команду на Олимпиаду-2010 в Ванкувере, а также на Чемпионат мира-2010 в Германии.

Глен Хэнлон был уволен из минского «Динамо» сразу после домашнего поражения от хабаровского «Амура» (1:4) в чемпионате КХЛ, однако пришедший вместо Хэнлона на послематчевую пресс-конференцию руководитель ФХРБ Владимир Наумов сообщил, что будет просить Хэнлона остаться во главе национальной сборной и готовить команду к Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Хэнлон взял время на раздумье до 22 октября и сегодня дал свое согласие, передает БЕЛТА.

Вместе с Гленом Хэнлоном из минского «Динамо» уволены заместитель гендиректора по хоккейным операциям Шон Симпсон, а также ассистенты Дэйв Льюис и Владимир Цыплаков. Тренер вратарей Микаэль Ленер и специалист по физподготовке Гарнет Браун продолжат работу, будут помогать новому главкому Александру Андриевскому, который на протяжении последних полутора лет являлся наставником «Гомеля».

Нового рулевого сборной Беларуси председатель ФХРБ Владимир Наумов планирует утвердить в течение двух ближайших недель.

Другие новости рубрики

Все новости
22 октября 2009 06:48

Матч Лиги Европы: БАТЭ против греческого клуба АЕК

21 октября 2009 08:14

Главный тренер «Рубина» посвятил сенсационную победу над «Барселоной» болельщикам казанского клуба

21 октября 2009 07:42

Глен Хэнлон и весь тренерский штаб минского «Динамо» отправлены в отставку