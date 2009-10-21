Глен Хэнлон и весь тренерский штаб минского «Динамо» отправлены в отставку

После домашнего поражения минского «Динамо» от хабаровского «Амура» (1:4) в чемпионате КХЛ председатель Федерации хоккея Беларуси Владимир Наумов объявил журналистам об отставке с поста главного тренера столичной дружины канадского специалиста Глена Хэнлона и всего его штаба.

Освободившийся пост предложен наставнику «Гомеля» Александру Андриевскому. Предполагается, что уже завтра утром он будет представлен команде и журналистам.

«Вы все видели сегодняшнюю игру. Я убежден, что при том подборе игроков, который есть сейчас в «Динамо», команда так играть не должна. И сегодня мною было объявлено об отставке всего тренерского штаба во главе с Гленом Хэнлоном, - сказал председатель Федерации хоккея Беларуси Владимир Наумов на пресс-конференции. - Он просился в отставку еще четыре игры назад. Но у меня не было сомнения, что это тренер высокой квалификации, и его отставку я не принял. Сейчас я ожидал, что Глен Хэнлон придет на пресс-конференцию и объяснит всю ситуацию. Но поскольку он не пришел, мне пришлось объявить об отставке самому».

«Мысль пригласить Александра Андриевского на пост наставника минского «Динамо» у меня возникла еще месяц назад. Также я рассматривал и такой вариант, чтобы доверить ему белорусскую команду, которая будет в следующем году выступать в Молодежной хоккейной лиге. На мое сегодняшнее предложение Андриевский ответил молчанием, которое я расцениваю как знак согласия. Все-таки от такого предложения трудно отказаться. На тот случай, если бы Андриевский не согласился, я пригласил бы возглавить минское «Динамо» наставника «Юности» Михаила Захарова», - прокомментировал Наумов.

«Это решение принято не на эмоциях, - пояснил председатель ФХРБ. - Говорил и говорю, что у команды нет характера. И нынешний тренерский штаб не сможет его воспитать. Есть тренеры, которые способны успешно работать с командой лишь на коротком отрезке. Возможно, есть доля и моей вины в том, что неправильно построил работу тренерского штаба. Условия же для игроков в минском «Динамо» созданы великолепные. Думаю, они поймут наше решение».

Владимир Наумов также рассказал, что предложит Александру Андриевскому самому подбирать себе помощников. «Наша позиция всегда была такова, чтобы главный тренер сам набирал свой штаб. Единственным пожеланием к Андриевскому у меня будет то, чтобы его ассистент Андрей Скабелка остался в «Гомеле», чтобы команда продолжила успешно выступать в чемпионате Беларуси. Александр Андриевский в разговоре со мной высказал опасение, что, возможно, не все игроки нынешнего состава «Динамо» его хорошо примут. На что я ему ответил: «Тогда будешь играть составом «Гомеля» в Минске». Это лично мое решение, может, не всем оно понравится», - признался он.

Отвечая на вопрос о том, останется ли Глен Хэнлон на посту наставника сборной Беларуси, председатель Федерации хоккея сказал, что предложит канадцу остаться и готовить дружину к Олимпиаде в Ванкувере. Но Владимир Наумов не уверен, что Глен Хэнлон ответит согласием, сообщает БЕЛТА.

Если канадский специалист откажется, то плана «Б» у Владимира Наумова пока нет. «У меня нет запасного варианта, но есть время - около двух недель. Не жалею ли о том, что слишком рано отпустил Михаила Захарова возглавить сборную Украины? Нет. Очень хочу, чтобы он прошел эту школу и доказал всем, в том числе и мне, что он действительно настоящий тренер», - ответил Владимир Наумов. Он также добавил, что ведутся переговоры с 4-5 игроками, которые в ближайшее время могут усилить ряды минского «Динамо». «Нам нужны хоккеисты высокого уровня, особенно в линии атаки», - пояснил председатель ФХРБ.