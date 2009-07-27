Главным тренером футбольного минского «Динамо» утвержден Кирилл Альшевский

27-летний специалист с начала нынешнего сезона работал с дублирующим составом команды.

Прежний рулевой, 56-летний серб Славолюб Муслин попросился в отставку после крупного гостевого поражения в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 23 июля от норвежского «Тромсе» (1:4). После этой неудачи минчане выбыли из еврокубка, хотя рассчитывали попасть в групповую стадию.

Прошение Славолюба Муслина об отставке было удовлетворено. А возглавивший «Динамо» Кирилл Альшевский будет самым молодым главным тренером в белорусской высшей лиге. До этого таковым являлся 32-летний рулевой БАТЭ Виктор Гончаренко.

Ассистенты, помогавшие Славолюбу Муслину, остаются в штабе минского «Динамо». Кроме того, играющим тренером назначен 36-летний защитник Сергей Гуренко, сообщает БЕЛТА.