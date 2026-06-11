Главный трофей КХЛ – в Минске! Вячеслав Гусов привез Кубок Гагарина в Беларусь

Денис Пащеня, СТВ: Большой, величественный и совмещающий в себе сразу и серебро, и позолоту. Весомый, увесистый и очень желанный трофей вновь посетил нашу страну.

Из Ярославля в Минск. Главный трофей Континентальной хоккейной лиги наконец привезен в Беларусь.

Кубок успел побывать на могиле легендарных белорусских хоккеистов – Руслана Салея, Николая Кривоносова и Сергея Остапчука, погибших в авиакатастрофе вместе с ярославской командой в 2011 году.

Спустя 15 лет «Локомотив» – двукратный чемпион лиги, а трофей уже второй год кряду привозит наш тренер-аналитик «железнодорожников» Вячеслав Гусов.