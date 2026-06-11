Главный трофей КХЛ – в Минске! Вячеслав Гусов привез Кубок Гагарина в Беларусь
Из Ярославля в Минск. Главный трофей Континентальной хоккейной лиги наконец привезен в Беларусь.
О всей красе Кубка Гагарина расскажет Денис Пащеня.
Денис Пащеня, СТВ:
Большой, величественный и совмещающий в себе сразу и серебро, и позолоту. Весомый, увесистый и очень желанный трофей вновь посетил нашу страну.
Кубок успел побывать на могиле легендарных белорусских хоккеистов – Руслана Салея, Николая Кривоносова и Сергея Остапчука, погибших в авиакатастрофе вместе с ярославской командой в 2011 году.
Спустя 15 лет «Локомотив» – двукратный чемпион лиги, а трофей уже второй год кряду привозит наш тренер-аналитик «железнодорожников» Вячеслав Гусов.
Вячеслав Гусов, тренер-аналитик ярославского «Локомотива»:
Я в прошлом году своим родителям пообещал, что сделаю это еще раз и привезу его. И очень рад. Для болельщиков, которые могут прикоснуться и увидеть этот кубок, иногда он недосягаем.
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