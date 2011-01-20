Главный тренер юношеской (U-17) сборной Беларуси по футболу Алексей Вергеенко подвел итоги выступления команды на международном турнире памяти Валентина Гранаткина

Почетная роль открыть новый футбольный сезон уже который год отводится нашим юношам. И наступивший 2011 исключением не стал. Юношеская сборная Беларуси проверила свои силы на традиционном международном турнире памяти первого вице-президента FIFA Валентина Гранаткина, который в очередной раз прошел в Санкт-Петербурге.

О подготовке к турниру.

Алексей Вергеенко, главный тренер юношеской (U-17) сборной Беларуси:

Удалось провести полноценный учебно-тренировочный сбор. 13 декабря команда приступила к работе. Федерация футбола создала нам все максимальные условия. Команда полноценно готовилась к этому турниру.

Первый матч группового этапа.

Беларусь – Китай 2:1 (Новик – 2).

Алексей Вергеенко, главный тренер юношеской (U-17) сборной Беларуси:

Первая игра с командой Китая у нас складывалась довольно-таки тяжело. Но, что касается технико-тактических действий, то, как мне показалось, ведь я потом многие игры анализировал, она предстала самой организованной командой.

Что касается наших действий как в атаке, так и в обороне, я остался более-менее доволен. Игра была сбалансированная, с обоюдоострыми моментами. К счастью, нам удалось выиграть. Забили два красивых мяча. За счет исполнительского мастерства.

Но, если говорить в общем, о всем турнире, то сборная Китая мне больше всего понравилась. Я думаю, что игра с ними – более объективная информация. Обе команды были свежими. Она нам удалась.

Второй матч группового этапа.

Беларусь – Азербайджан 0:0

Конечно, результат нас разочаровал. Потому что, во-первых, имея результат игры Украины с Китаем, мы могли при победе выходить в финал.

Если посмотреть на первый тайм этой игры, то было небольшое преимущество азербайджанской команды. И судейские моменты были. Ведь азербайджанцы техничные, любят провоцировать. И за счет стандартных положений у них было небольшое преимущество.

А во втором тайме мы полностью доминировали. И удар в штангу Раджабова, в перекладину попал Никитин, в концовке Шпак должен был решать вопрос. К сожалению, эту игру нам не удалось выиграть. Хотя победы вполне заслуживали.

Третий матч группового этапа.

Беларусь – Украина 0:3

Алексей Вергеенко, главный тренер юношеской (U-17) сборной Беларуси:

Третью игру подряд мы проводили через день. Физически, все-таки, было тяжеловато.

Украинская команда имела более ровный состав. Я даже с Кузнецовым разговаривал. И так получилось, что во второй день в игре с китайцами они дали отдохнуть всем своим основным игрокам. Они получили отдых более двух дней.

Хотя, посмотрев эту игру, я увидел, что огромного территориального преимущества у украинской команды не было. Были быстрые два мяча с дальних позиций. Считаю, Паша Архипов допустил ошибки. И это сказалось на конечном результате.

Не забитый в конце первого тайма пенальти вообще надломил нас. Конечно, хотелось решить задачу, но, к сожалению, не получилось.

Матч за пятое место.

Беларусь – Латвия 1:1 (Пушняков). По пенальти 4:3.

Алексей Вергеенко, главный тренер юношеской (U-17) сборной Беларуси:

С латвийцами в течение года мы уже встречались два раза. Мы уже знаем эту команду. Не можем третью игру подряд выиграть в основное время, но здесь имели полное территориально преимущество. К сожалению, из-за технического брака, из-за нехватки мастерства на заключительных стадиях атак, мы не смогли за 90 минут довести все до победы.

В плане психологии меня ребята радуют. Можно взять товарищескую игру в Бельгии, где мы уже к 15 минуте проигрывали 0:3, и потом сумели выровнять игру и достойно ее завершить. Так и здесь. В этом плане к ребятам у меня никаких претензий нет. Все бойцы, все полностью отдаются на футбольном поле.

Об итогах турнира.

Алексей Вергеенко, главный тренер юношеской (U-17) сборной Беларуси:

Если говорить о результате как таковом, то, конечно, он неудовлетворительный. Задача перед нами стояла – выход в финал. Совсем чуть-чуть нам не хватило до этого. Есть отрицательные моменты.

Что касается игрового момента, то, в связи с тем, что много игроков выбыло из-за травм, нам удалось проверить вторые номера. На сегодняшний день мы уже видим на кого можем рассчитывать в отборочном цикле в октябре в Северной Ирландии, а кому еще рановато на этом уровне играть.

О командной игре.

Алексей Вергеенко, главный тренер юношеской (U-17) сборной Беларуси:

Если говорить об обороне, то, в целом, я остался доволен. Единственное, у нас выпала игра с Украиной, где мы три мяча пропустили. Но больших претензий ребятам я не могу предъявить.

Действиям в атаке я остался не совсем доволен. Но атака зависимая. Она зависит от средней линии.

Что касается средней линии, то здесь нам еще работать и работать. Именно в завершающей стадии, в организации игры в атаке.

О личном опыте.

Алексей Вергеенко, главный тренер юношеской (U-17) сборной Беларуси:

Если хочешь что-то почерпнуть, то всегда найдешь. А здесь присутствовали разные школы. Азиатская, славянская. Мы много общались с тренерами. И, естественно, я почерпнул некоторые моменты, которые мы будем использовать в дальнейшей работе.