Главный тренер сборной Бразилии Дунга: В какой-то момент личные симпатии уже не могут служить причиной вызова того или иного игрока на сбор

Один за одним раскрывают карты наставники футбольных сборных, которым в июне предстоит сразиться на Мундиале в Южной Африке.

Опубликовал состав сборной Франции ее тренер Раймон Доменек. Болельщики, однако, не обнаружили в ростере таких футболистов, как Карим Бензема из «Реала», Патрик Виейра из «Манчестер Сити», Давид Трезеге из «Ювентуса», а также Самир Насри, выступающий в «Арсенале». В итоге выбор главкома одобрили лишь 22 процента опрошенных, и только 27 процентов рассчитывают на выход «трехцветных» из группы, где, помимо французов, сыграют ЮАР, Уругвай и Мексика.

Критике подвергся и главный тренер сборной Бразилии Дунга, оставивший за бортом чемпионата мира таких игроков, как Роналдинью и Адриану. Наставник, впрочем, парировал: «Если кто-то думает, что попасть в команду очень легко, то он заблуждается. В какой-то момент личные симпатии уже не могут служить причиной вызова того или иного игрока на сбор».

Роман Стронгин, телекомпания СТВ