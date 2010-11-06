Главный тренер сборной Беларуси по хоккею: В белорусском хоккее не все в порядке

Эдуард Занковец опубликовал в «Спортивной панораме» довольно резкую статью, в которой сравнил наш хоккей с человеком, стоящим над пропастью. На фоне привычных бравурных реляций мнение главкома прозвучало диссонансом.

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

Здравое рассуждение о том, на какой стадии находится развитие нашего хоккея. В этом году мне довелось более плотно следить за тем, что происходит у нас во внутреннем чемпионате, в Молодежной лиге. Поэтому, я думаю, что тот взгляд, который я постарался выразить, он отражает мое видение.

Даже голая статистика говорит о том, что в белорусском хоккее не все в порядке. Если взять прямой подсчет игроков, которые за последние пять лет выросли до уровня Костицыных, которые, я считаю, были последними из наших ярких звезд, то мы увидим, что за ними практически никого не подготовлено.

Мнение тренера предназначалось, наверное, не столько нам с вами, сколько власть придержащим. Но те пока молчат.

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

Реакция не должна быть сиюминутной, чтобы услышать какие-то возгласы, критику или приветствия. Она должна быть делом.

Но – к «Кубку Полесья». В составе на турнир почти сплошь молодежь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Многие в ростер попали впервые и неожиданно. Впрочем, состав опубликован на сайте федерации, а мы предлагаем к нему комментарии.

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

Изначально мы планировали строить команду из игроков помоложе. Старались где-то взять игроков в прогрессирующем возрасте, в районе 23 лет. Но действительность оказалась такова, что составить боеспособную команду из молодых игроков данного возраста не то что невозможно, а мне просто показалось, что это будет неправильно. В составе будет много игроков, которые своей игрой не показывают, что они достойны на данном этапе надевать майку сборной и защищать честь страны.

Ждет изменений в сборной и тренерский штаб. Он также поедет в Гомель в экспериментальном составе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

Штаб на Кубок Полесья уже определился. Мне будут помогать Цыплаков, Кравченко из Гродно и Алексеев из Гомеля. Мы так и планировали, что на первых этапах, когда мы проводим тренировочные сборы, будем привлекать тренеров из белорусского чемпионата.

Тренер считает, что победить на «Кубке Полесья» белорусской сборной, пусть даже и в таком непривычном облике, по силам. Такова и официальная задача наравне с целью просмотреть ближайший резерв в боевых условиях.