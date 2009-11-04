Главный тренер сборной Беларуси по хоккею будет назначен до 20 ноября

Об этом было объявлено 3 ноября на рабочем совещании по вопросу подготовки олимпийской сборной Беларуси по хоккею к зимним Играм-2010 в Ванкувере, сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

В совещании приняли участие министр спорта и туризма Олег Качан, помощник Президента Республики Беларусь по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма Геннадий Алексеенко, председатель Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь» Владимир Наумов, председатель центрального совета БФСО «Динамо» Юрий Бородич, руководители структурных подразделений Минспорта.

На совещании была заслушана информация руководителя белорусской федерации хоккея о ситуации с главным тренером национальной команды.

Геннадий Алексеенко жестко высказался по этому вопросу, отметив, что вина за отставку с поста главного тренера национальной сборной Глена Хэнлона за 100 дней до начала Олимпиады лежит целиком на руководстве федерации.

По итогам совещания руководством спортивной отрасли дано поручение Владимиру Наумову внести до 15 ноября список кандидатур на должность главного тренера для обсуждения в Министерстве спорта и туризма. До 20 ноября года будет принято совместное решение всех заинтересованных о назначении главного тренера олимпийской сборной по хоккею, сообщает БЕЛТА.