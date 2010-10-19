Главный тренер сборной Беларуси по футболу: В матче с Албанией была видна команда

После невразумительной нулевой ничьи в Люксембурге белорусской сборной отступать было некуда. И в домашней игре с Албанией все ждали только победы. И надо сказать, что подопечные Бернда Штанге оправдали ожидания отечественных болельщиков.

С первой до последней минуты хозяева полностью контролировали ход событий на газоне минского стадиона «Динамо», не оставив сопернику даже маленького шанса на положительный результат.

Внушительный игровой перевес над гостями был достигнут, в том числе и благодаря некоторым кадровым перестановкам. На сей раз немецкий специалист выпустил в основе Антона Путило, который своими необычными действиями заметно освежил наступательный порыв белорусов. Рядом с бывшим одногруппником довольно продуктивно действовал и Сергей Кисляк. И в который раз нельзя не отметить сверхнадежные действия линии обороны, даже, несмотря на то, что подуставшего Александра Юревича на левом фланге сменил Дмитрий Молош.

Бернд Штанге, главный тренер национальной сборной Беларуси:

Я считаю, что все наши игроки оправдали ожидания. Они все время играли агрессивно, все время атаковали. Видна была команда на поле.

Защитник российской «Сибири» продемонстрировал не только профильное умение, но и фирменное оружие. При первой же возможности Молош расчехлял свою пушку. Вообще, белорусы в тот вечер били много. В сумме по воротам соперника было нанесено 22 удара.

Виталий Родионов, нападающий сборной Беларуси по футболу:

Ребятам хотелось поражать ворота. И все понимали, что только благодаря ударам мы можем забить.

Наиболее оправдавшим себя решением Штанге стал выход в основе Виталия Родионова, который заменял на острие атаки дисквалифицированного Сергея Корниленко. Форвард борисовского БАТЭ отблагодарил за доверие наставника Беларуси, когда уже на 10 минуте проявил завидную голевую интуицию и позволил белорусам выйти вперед. Этот гол стал хорошим фундаментом для итогового успеха.

Виталий Родионов, нападающий сборной Беларуси по футболу:

Это дает большое преимущество. И все тренеры, я думаю, не против были бы получать такое преимущество в начале матча. На это обращал внимание наш тренер перед игрой. И я рад, что так получилось.

Снять все вопросы по исходу встречи белорусы могли еще в первом тайме, упустив несколько хороших возможностей для взятия ворот. Однако назвать это расточительством хозяева не позволили, продолжая уверенно гнуть свою линию и после антракта.



Правда, окончательно успокоить наших болельщиков команде удалось за четверть часа до финального свистка, когда вышедший на замену Сергей Кривец едва ли не первым касанием поразил ворота гостей. Могли белорусы довести счет и до крупного. Но в концовке голкипер албанцев Бекай помешал Виталию Родионову оформить вполне заслуженный в тот вечер дубль.

Виталий Родионов, нападающий сборной Беларуси по футболу:

Бил, как мне кажется, в противоход вратарю. Но получилось несильно. Сложности это вратарю не доставило.

Впрочем, это врядли кого-то расстроило. Белорусы уверенно выиграли – 2:0. И в кое-то веки у белорусских болельщиков есть повод надеятся на достижение продиклорированных высоких целей. На зимний перерыв наша команда уходит в приподнятом настроении, а ее турнирные перспективы приятно греют душу.

Бернд Штанге, главный тренер национальной сборной Беларуси:

Мы гордимся, что после сегодняшней игры набрали восемь очков. Я думаю, что победа была заслуженной. С первой минуты команда показала, что мы хотим скорректировать люксембургскую неудачу. После результата в Люксембурге, действительно, у всех было плохое настроение. Но мы довольны, что с небольшим отставанием от Франции завершаем эту квалификационную часть года.

От игры к игре будем строить планы. Потому что путь у нас тяжелый. В раздевалке я уже сказал, что причин для эйфории нет.

Сергей Омельянчук, защитник сборной Беларуси по футболу:

Стабильная ситуация. Мы набрали восемь очков. Хотелось бы, конечно, больше. Обидно, когда выигрываешь у таких команд, как Албания, вничью играть с Люксембургом. Но это футбол. Там не смогли забить. Но в каждой игре надо играть на победу.

Виталий Родионов, нападающий сборной Беларуси по футболу:

Надо с оптимизмом смотреть, как говорит наш главный тренер. И этот оптимизм вселяется в игроков. Я думаю, что нет ничего невозможного. Будем дальше продолжать бороться за выход на чемпионат Европы.