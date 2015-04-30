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Главный тренер ФК «Динамо-Минск» уволен после поражения от БАТЭ в полуфинале Кубка Беларуси

30 апреля 2015 18:30
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Новости Беларуси. Руководство минского «Динамо» продолжает чтить заложенные им же традиции. Увольнение главного тренера в разгар весны давно стало для столичного футбольного клуба трендом. Вот и в 2015 году последний день апреля стал роковым для чешского специалиста Душана Угрина, который встал у руля «бело-голубых» только зимой.

Накануне столичные динамовцы уступили борисовскому БАТЭ в ответном полуфинальном матче Кубка страны. Этот факт переполнил и без того неглубокую чашу терпения владельца клуба Юрия Чижа.

Угрин был отстранен от исполнения обязанностей главного тренера, а его временным сменщиком назначен спортивный директор минчан Вук Рашович. Именно он выведет динамовских футболистов на ближайший матч чемпионата Беларуси против «Торпедо-БелАЗ», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Футбол Беларуси

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