Главные тренеры БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ» приняли участие в пресс-конференции накануне финала Кубка Беларуси

История противостояний у клубов богатая. Коллективы регулярно играют друг против друга в рамках чемпионата страны. Доводилось дружинам встречаться лицом к лицу и в рамках розыгрыша Кубка. Но сейчас новая история. И выйти победителем может каждый. Самое важное – сохранить концентрацию и выложиться на поле по максимуму.

К ирилл А льшевский, главный тренер футбольного клуба БАТЭ: Пока все мысли о подготовке к этой игре. В любом случае чувствуется предстартовый праздник, потому что финал для футболистов, для тренеров – это всегда определенный пик. У нас все парни стойкие. Пусть и молодые, но достаточно опытные. Мы будем максимально собранными. Хотя в финале, наверное, по-другому не бывает. Думаю, что в нормальном настроении мы подойдем к этой игре.

Дмитрий Молош, главный тренер футбольного клуба «Торпедо-БелАЗ»:

В этом году не было такого, чтобы мы без настроения играли. Это не про нашу команду. Я буду делать, чтобы этого никогда не было – без настроения, без страсти, без мотивации. Эти моменты где-то лучше, где-то хуже, но финал – это вообще отдельная история. Думаю, с чем с чем, а с этим точно не будет проблем. Тут главное, наоборот, не перекрутить, чтобы мы сами себя не накрутили туда, куда не надо.

Встреча за Кубок Беларуси по футболу между борисовским БАТЭ и жодинским «Торпедо» состоится в воскресенье, 28 мая, на столичном стадионе «Динамо». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19 часов.