Здесь вырос и закалил характер не один десяток выдающихся спортсменов. Сейчас Дворец спорта выглядит иначе нежели сорок лет назад.

Обновлён фасад, приобретено холодильное и вентиляционное оборудование, установлено новое электронно-информационное табло. К тому же, проект здания пользуется большой популярностью у стран бывшего советского союза.

За 40 лет он стал не только главной спортивной площадкой страны, но и одним из основных мест проведения культурных мероприятий. Со времени открытия в стенах Дворца проходили различные соревнования по 22 видам спорта как республиканского, так и международного уровня. Эти площадки стали началом получения чемпионских титулов для многих выдающихся спортсменов.

Здесь впервые на земном шаре богатырь Василий Аксенов поднял в сумме трёхкратного троеборья фантастический вес в 600 килограмм. Отсюда на Мюнхенскую олимпиаду уехала Ольга Корбут со своим многочисленным золотом. Также здесь выросли, закалили характер, поднялись на олимпийский пьедестал наши прославленные фехтовальщики - Самусенко и Белова.

Чтобы подготовить будущих олимпийцев на высшем уровне, совершенствовалась техническая база. Реконструкция здания началась в 99-м году. Сейчас идет её третий этап.

После того, как Дворец был построен, проект на повторное6 мая Мартьянова 19 30 !!! строительство запросили очень многие города бывшего СССР. У нас есть братья-близнецы в Челябинске, Вильнюсе...

Дворцу спорта есть чем гордиться. Сегодня он полностью отвечает всем международным требованиям. Гостей встречает с радостью, да и мест хватает всем, как поклонникам спортивных мероприятий, так ценителям музыки.