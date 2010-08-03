Главком национальной сборной Бернд Штанге огласил состав сборной на товарищеский матч с Литвой

В состав вошли 20 спортсменов. Встреча пройдет в Каунасе 11 августа.

Фигурирует в списке и Александр Глеб, к которому в последнее время приковано повышенное внимание футбольных специалистов. Всех интересует вопрос, где же начнет сезон этот спортсмен. Новый главный тренер английского «Фулхэма» Марк Хьюз заявил, что хотел бы видеть в рядах своей команды белорусского полузащитника. Руководство «Барселоны» дало понять, что не рассчитывает на Глеба, и теперь белорус намерен вернуться в английскую Премьер-лигу.

Помимо «Фулхэма», на полузащитника претендуют «Сандерленд», «Астон Вилла», «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». За два года трансферная стоимость Глеба упала с двенадцати до четырех миллионов фунтов, тем не менее, «Фулхэм» пока не собирается выкупать права на белоруса. В планах Марка Хьюза значится лишь аренда белоруса.