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Глава Международной федерации футбола в Минске проездом

16 марта 2007 09:20
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16 марта в Минск прибывает президент ФИФА Йозеф Блаттер. Глава Международной федерации футбола будет находиться в столице всего несколько часов. Тем не менее, программа его пребывания ожидается весьма насыщенной. В первой половине дня Йозеф Блаттер встретится с руководством правительства Беларуси, затем в Доме футбола проведет встречу с сотрудниками Ассоциации "Белорусская Федерация Футбола" и пресс-конференцию. Планируется, что в ней примет участие и председатель АБФФ Геннадий Невыглас. Из Минска глава ФИФА отправится в Киев.

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