Георгий Кондратьев, сборная Беларуси по футболу U-21: Ребята меня обнадежили – у нас хороший и здоровый коллектив

Напомним, что заключительный перед июньскими матчами финальной стадии молодежного Евро сбор у белорусской сборной получился весьма насыщенным: команда Георгия Кондратьева померялась силами сразу с двумя будущими участниками датских баталий.

После проигрыша сборной Чехии (0:2) белорусы отправились в гости к испанским сверстникам. Приятно, что Сиваков и компания сумели показать достойную игру и увезли с Пиренеев ничью. На гол Даниэля Парехо со стандарта на восьмой минуте матча белорусы, спустя всего восемь оборотов секундной стрелки, ответили точным ударом Дмитрия Рекиша – 1:1.

Георгий Кондратьев, главный тренер сборной Беларуси (U-21):

Команда играет в такой остроатакующий и комбинационный футбол. Конечно, тягаться нам с ними сложно. Все-таки, наши ребята не играют в таких серьезных клубах как испанцы. Мы построили игру от обороны.

Хочу сказать, что в обороне у нас вообще не было проблем. Гол нам забили со стандарта.

Но мы не только отсиживались на своей половине поля. При любой возможности мы быстро шли в ответную атаку. Во втором тайме особенно у нас эти ответные атаки проходили. Мы могли забить еще и не один гол.

Если по этим двум играм говорить, то я не доволен одним таймом – с чехами. С ними мы неудачно сыграли второй тайм. А три провели очень достойно с командами, которые по классу, может, где-то и выше нас. Но ребята очень четко выполняли все задания, которые мы перед ними ставили. Они просто обнадежили – у нас хороший и здоровый коллектив. Мне приятно работать с этой командой. Она управляемая – это самое главное.

В этих играх я уже никаких экспериментов не проводил. Мне нужно было хоть как-то наиграть состав. Может быть, все это условно, потому что до чемпионата еще далековато. Но у нас игр больше не будет. Мне было очень важно посмотреть, как ребята воспринимают те принципы ведения игры, которые мы проповедуем уже на протяжении двух лет. Могу сказать, что этими играми я не разочарован.

Если кто-то себя ярко проявит в чемпионате Беларуси за эти 12 туров, дверь в сборную открыта. Я и мои коллеги будем внимательно следить за всеми кандидатами. Но, в основном, с обоймой я уже определился.

Июнь, как бы это странным не казалось, – неудачный месяц для наших футболистов. После длительных сборов, после 12 туров, я уверен, что те люди, которые отыграют все эти туры, подустанут. И придется очень внимательно к ним отнестись. Может быть, какую-то специальную работу надо будет для них давать.

Тем временем, юношеская сборная Беларуси, руководимая Валентином Михеевым, на минорной ноте завершила выступление в элитном раунде квалификации чемпионата Европы. В последнем матче белорусская команда потерпела поражение от французов и распрощалась с перспективами участия в финальной стадии турнира, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». «Трехцветные» же, благодаря результативности в матче с нашей командой, завоевали путевку на континентально первенство в Сербию.