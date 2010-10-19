Георгий Кондратьев – главный конструктор «молодежного» чуда

Просто замечательно, что победа белорусской молодежной сборной над итальянскими сверстниками в плей-офф континентального первенства получила в наших СМИ достойное освещение.

Поэтому еще раз описать подробности великой борисовской битвы, тем более по прошествии недели, пожалуй, не станем. А лучше душевно поговорим с главным автором, конструктором, зодчим этого достижения Георгием Петровичем Кондратьевым.

Георгий Кондратьев, главный тренер сборной Беларуси (U21):

Игра в Риети меня очень обнадежила. Там ребята играли хорошо. Нам немного не повезло в завершающей стадии. И в обороне допустили две ошибки. Отсюда и результат – 0:2. А по игре ребята смотрелись очень хорошо. И особо что-то ломать и перестраивать не было смысла. Единственное, мы в тактику изменения внесли. Решили более активно сыграть на флангах и оказывать больше давление на соперников впереди. Потому что нужно было отыгрываться.

Наверное, какие-то силы нам сверху помогли. Потому что забить таких два быстрых гола – это просто мечта. Но мы мечтали об этом. И хорошо, что это в жизнь воплотилось.

В первом тайме ребята выполнили все, что я просил. Очень грамотно сыграли при счете 2:0. Не полетели вперед, чтобы забить третий гол. Они могли нарваться на контратаку. А самая сильная сторона у итальянцев – это контратака. А я просмотрел все матчи с участием итальянских футболистов в отборочном этапе. Наши ребята сознательно отдали инициативу, отошли назад. А у итальянцев ничего не получалось впереди, они не могли создать опасных моментов. За исключением одного момента у наших ворот.

По сумме двух матчей я считаю, что мы абсолютно заслуженно прошли в финальную часть. В этих играх мы были сильнее итальянцев. Может, кому-то это покажется бравадой. Но я почему-то был уверен, что мы обязательно дома победим. И ребята выполнили все задания, которые я им давал. Они все выполнили. И отсюда – такой хороший результат.