Георгий Кондаратьев, главный тренер олимпийской сборной Беларуси: Эксперименты закончены. На февральский сбор будут вызываться те люди, которые на 90% поедут на Олимпиаду

После подписания безголевого мирного соглашения с футболистами Саудовской Аравии во вторник белорусская олимпийская сборная провела спарринг-матч против второй команды Объединенных Арабских Эмиратов. К сожалению, подопечные Георгия Кондратьева уступили со счетом 2:4. В составе белорусской сборной голами отличились Алексей Козлов и Егор Зубович.

Проведенные спарринги, безусловно, угостили тренерский штаб нашей команды обильной пищей для размышлений, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Георгий Кондратьев, главный тренер олимпийской сборной Беларуси:

Соперники интересные, сильные команды. Футбол во всем мире развивается, тем более в таких богатых странах, как Эмираты и Саудовская Аравия.

Могу сказать, что вторую сборную Саудовской Аравии тренирует бразилец, четыре бразильских помощника. Они даже ко второй команде очень серьезно относятся.

Соперники мне понравились, играют в хороший современный футбол, очень техничные ребята. Так что для наших футболистов эти игры очень полезны, интересны. Я думаю, и ребятам, и нам они принесли большую пользу.

После чемпионата Европы в этих четырех играх мы просматривали людей, которые мало играли или совсем не играли за команду 88-го года, молодежную. И сейчас стояла задача, прежде всего, просмотреть людей, которые были у нас в обойме, как они адаптируются к нашим условиям. Все-таки клуб и сборная — это две разные вещи.

После этих игр эксперименты закончены, и на февральский сбор будут вызываться те люди, которые на 90% поедут на Олимпиаду. Уже будем наигрывать состав. Еще раз повторю: эксперименты закончены.