Гендиректор минского ХК «Динамо»: За один-два года команда не делается

В гостях у программы «Личный интерес» генеральный директор ХК «Динамо» (Минск) Александр Павлович Белый.

– «Минск-Арена» вмещает 15 000 зрителей. На ней уже прошли первые матчи минского «Динамо». Каковы ощущения от огромной зрительской аудитории и, конечно же, поддержки?

– Во-первых, ощущаешь гордость за свою страну и, конечно, большую ответственность. Наши игроки и тренеры это понимают и с полной ответственностью относятся.

– Первый сезон – это была притирка, это, скажем так, заявка на название, возможность заявить о себе. Как вы оцениваете второй сезон, как в целом настроение в разгар сезона?

– Если честно, настроение не очень. Мы все ожидали большего. Сделали выводы с прошлого сезона, тогда были допущены ошибки. Но, по большому счету, они и в этом году допущены. Определенно сказать, кто виноват, я не могу. И не хотелось бы, честно говоря, браться за это. Я перед болельщиками выступал в начале сезона и чуть ли не гарантировал им попасть в зону плей-офф, но пока что этого не получается. На сегодня команда борется из последних сил, руки мы не опускаем. Нужно набраться терпения. Не то, чтобы я агитирую сейчас поверить в нас. Но, поверьте мне, за один-два года команда не делается. Если взять статистику всех клубов КХЛ, то видим, что из 24 клубов, 21 (российские команды) образовывались и делались десятилетиями. Это непросто.

– Многое говорилось о взаимоотношениях бывшего главного тренера команды, о подборе хоккеистов, говорилось о новом тренере, о новых подходах к отбору игроков. Скажите, на сегодняшний день есть у нас по-настоящему командный дух?

– Что касается духа команды и что в ней творится, то, как я уже говорил, руки никто не опускает, но опять же, нужно время. Александр Андриевский (главный тренер ХК «Динамо» (Минск), – прим. ctv.by) команду эту не собирал. Поэтому торопить не надо его, потому что это молодой тренер, он совсем недавно закончил сам играть в хоккей. Нужно приспособиться к этой лиге, взаимоотношения с клубами, это непросто. Не хочется мне говорить, что судьи что-то творят. Все команды, когда проигрывают, предъявляют претензии. Но, есть маленький фактор. Появились новички и судьи, волей не волей, все равно каким-то подсознанием, как мне кажется, отдадут свисток-полсвистка в другую сторону, то есть не в нашу.

– Вопрос к Вам, как к генеральному директору команды. «Динамо» – это коммерческий, политический, или чисто спортивный проект? И работает ли это, как коммерческий проект? Потому что речь шла о том, что в создание команды вкладывались немалые средства.

– Да, на самом деле, вкладывались немалые деньги. Все, кто имеет отношение к хоккею, те же болельщики, понимают, что это большие контракты. И если нет средств, то не стоит ввязываться в такую систему, в которой мы сейчас находимся. Естественно, хотелось бы, чтобы это все себя оправдывало. Очень хорошо должен работать менеджмент. В этом плане мы тоже, только-только начинаем. И, по сравнению с прошлым годом, у нас большие подвижки: у нас раскупаются билеты, майки, сувениры и т.д. Так что мы на правильном и верном пути. Но сказать, что мы сами себя окупать будем, я бы сейчас так не сказал.

– «Динамо» (Минск) – это такой бренд, который сейчас требует раскрутки.

– Во-первых, мы в КХЛ – этот факт уже сам по себе является рекламой, все видят, что есть такая команда. Она возродилась в 2003 году и постепенно добивается определенных успехов. Второе – международная арена. Недавно, в канун Нового года, в Давосе мы завоевали Кубок Шпенглера. Он очень почетный. Серьезные соперники. Сборная Канады, допустим, собрана из игроков, которые играют в Европе. Это очень приличного уровня игроки. Те, которым чуть-чуть чего-то не хватило, чтобы попасть в НХЛ. За всю историю турнира сборная Канады, по-моему, 19 раз завоевывала Кубок Шпенглера. Другой соперник – ХК «Давос», где-то 11-12 раз был победителем. Те же чемпионы Германии и Чехии – сильные команды.

– Фанклуб. Тоже важная поддержка.

– Наш фанклуб тоже еще молодой, наши специалисты работают с ними. Это непросто. То, что я увидел в Давосе, допустим, как там болельщики поддерживают свою команду, это не передать словами, надо увидеть самому, постоять рядом.