Гендиректор ХК«Дінамо» (Минск) объяснил болельщикам причину замены буквы в названии

Об этом Александр Белый рассказал в интервью официальному сайту команды представляющей Беларусь в Континентальной хоккейной лиге.

Напомним, в новом сезоне минская дружина будет именоваться «Дiнамо», сообщает корреспондент БЕЛТА.

– Авторские права на слово «Динамо» принадлежат БФСО «Динамо». На протяжении прошлого года мы ежемесячно отчисляли в БФСО значительную сумму. Так продолжаться не могло. Несмотря на то, что переговоры велись на протяжении долгого времени, успехом они не завершились. Мы самостоятельный проект. Чтобы бренд развивался, пуповину рано или поздно надо отрезать, – сказал Александр Белый.

– Видите, сколько обсуждений на форумах и сайтах? Новость о логотипе бьет все рекорды по комментариям. Сначала вы на нас злитесь, обсуждаете, смеетесь, возражаете. Чем больше эмоций испытывает человек по поводу «Дiнамо», тем лучше для нас. Ведь это публичный бренд, мы хотим внимания, разве это плохо? Думаю, в ближайшем будущем вы поймете, почему все именно так произошло, и ваше мнение изменится. Все тонкости этого бренда открывать пока не стану, – сказал Александр Белый в обращении болельщикам.

Новая надпись уже нанесена на майки, официальные бланки, рекламную и сувенирную продукцию. Как уже сообщалось, в следующем сезоне у команды будет и новый логотип. Вместо стилизованной буквы «Д» на форме игроков и клубной атрибутике будет изображен зубр.