Где тренерский штаб ищет резерв в национальную команду Беларуси по плаванию

Новости Беларуси. В Канаде стартовал чемпионат мира по плаванию на короткой воде, куда отправилась и наша сборная вместе со звездной Александрой Герасименей. А вот молодое поколение пловцов вышло на водные дорожки бассейна «Волна» в Минске, чтобы разыграть призовые места на республиканской спартакиаде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пока наша национальная команда борется за мировой пьедестал в Канаде, юные пловцы у себя на родине определяют сильнейших на республиканской спартакиаде по профсоюзной линии. Более 130 человек со всей страны заявились на минский турнир. Для 12-летних девчонок и 14-летних мальчишек соревнования очень ответственные, ведь именно здесь тренерский штаб просматривает резерв в национальную команду. Александра Герасименя числится в сборной страны с 15 лет.

У этих ребят есть возможность не только проявить себя, но и выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

Регламент соревнований не включает в себя предварительные и полуфинальные заплывы, а это значит, что можно упереться всего один раз и получить заветный кубок, ну или медаль.

Эмоции зашкаливают, гул заглушает шум воды. Сегодняшние дебютанты – это не только золотой профсоюзный запас, это будущее белорусского плавания.