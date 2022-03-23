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Где играют белорусские хоккеисты после «Золотой шайбы»? Рассказал тренер одной из команд-участниц

23 марта 2022 21:10
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Новости Беларуси. В эти дни столичная «Чижовка-Арена» принимает финал республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Где играют белорусские хоккеисты после «Золотой шайбы»? Рассказал тренер одной из команд-участниц-1

Сейчас настала очередь выявить сильнейших в младшей возрастной группе дивизиона Б. А это ребята 2008-2010 годов рождения. В соревнованиях принимают участие команды из городов и районов страны, где нет крытых ледовых арен. Всего в этой группе соревновались 66 команд. В финал вышло пять коллективов.  

Где играют белорусские хоккеисты после «Золотой шайбы»? Рассказал тренер одной из команд-участниц-4

Вячеслав Богушевич, главный тренер команды «Двина» (Витебская область):  
За 25 лет, что развивали хоккей в Верхнедвинске, многие играют у нас в минских командах, любительская. И лига – играет где-то человека 4-5. Играют в Санкт-Петербурге, играют в Новополоцке ребята. То есть «Золотая шайба» – для этого стоит, в принципе, и тренироваться, и как-то поддерживать эту «Золотую шайбу».  

Где играют белорусские хоккеисты после «Золотой шайбы»? Рассказал тренер одной из команд-участниц-7

В пятницу, 25 марта, определится победитель и состоится торжественное закрытие соревнований. Специальными призами и сувенирами будут отмечены все участники финальной серии. Кроме того, организаторы подготовили для юных спортсменов и развлекательную программу. Ведь этот старт – это не просто борьба за титул, но и праздник хоккея для каждого игрока.  

# Хоккей Беларуси # Вячеслав Богушевич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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