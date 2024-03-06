Гандболисты «СКА-Минск» завоевали последнюю путёвку «Финала четырёх» SEHA-лиги

В ответном поединке 1/4 финала столичные «армейцы» принимали питерский «Зенит». Команда Дмитрия Никуленкова в преддверии второго матча имела перевес в 5 мячей. И белорусская команда свои шансы не упустила. Активная поддержка трибун помогала нашим гандболистам и вдохновляла на игровые подвиги. Ведь «Зенит» – соперник сильный и опытный. Тем не менее «армейцы» выиграли первый тайм – 20:16. А финальный свисток зафиксировал викторию хозяев – 31:30. Таким образом, «СКА-Минск» вышел в «Финал четырех» SEHA-лиги и 31 мая сыграет с «Мешков Брест». «Чеховские медведи» и «Виктор» составили еще одну полуфинальную пару престижного турнира.