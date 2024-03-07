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Гандболисты минского СКА победили питерский «Зенит»

07 марта 2024 11:23
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Минский СКА стал последним участником «финала четырех» мужской гандбольной SEHA-лиги. И в ответном противостоянии «армейцы» победили питерский «Зенит», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандболисты минского СКА победили питерский «Зенит»-1

Домашняя дуэль выдалась напряженной и завершилась с минимальным преимуществом белорусов – 31:30. В первом матче перевес был значительнее – 32:27. Решающий раунд пройдет с 31 мая по 2 июня в Бресте.

# Гандбол

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