Гандболисты минского СКА победили питерский «Зенит»

Минский СКА стал последним участником «финала четырех» мужской гандбольной SEHA-лиги. И в ответном противостоянии «армейцы» победили питерский «Зенит», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Домашняя дуэль выдалась напряженной и завершилась с минимальным преимуществом белорусов – 31:30. В первом матче перевес был значительнее – 32:27. Решающий раунд пройдет с 31 мая по 2 июня в Бресте.