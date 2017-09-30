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Гандболисты БГК имени Мешкова проиграли дома «Веспрему» в Лиге чемпионов

30 сентября 2017 18:36
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Новости Беларуси. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова провел третий матч группового этапа лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандболисты БГК имени Мешкова проиграли дома «Веспрему» в Лиге чемпионов-1

На домашнем паркете команда под управлением Сергея Бебешко сражалась с венгерским «Веспремом». Гости практически на протяжении всего матча лидировали в счете. Брестчане старательно догоняли. После первого тайма «Веспрем» вел с разницей два мяча. А к финальной сирене их перевес составил три. 29:26 в пользу клуба из Венгрии. С двумя очками после трех проведенных матчей БГК занимает шестое место в группе Б лиги чемпионов.  

# Фотофакт # Гандбол

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