Гандболисты БГК имени Мешкова проиграли дома «Веспрему» в Лиге чемпионов

На домашнем паркете команда под управлением Сергея Бебешко сражалась с венгерским «Веспремом». Гости практически на протяжении всего матча лидировали в счете. Брестчане старательно догоняли. После первого тайма «Веспрем» вел с разницей два мяча. А к финальной сирене их перевес составил три. 29:26 в пользу клуба из Венгрии. С двумя очками после трех проведенных матчей БГК занимает шестое место в группе Б лиги чемпионов.