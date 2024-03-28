Гандболистки «Гомеля» – первые полуфиналистки Кубка Беларуси

В Бресте стартовал решающий этап розыгрыша Кубка Беларуси по гандболу среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом полуфинальном матче на площадке спорткомплекса «Виктория» обладательницы Кубка пяти последних сезонов гандболистки «Гомеля» встречались с «Городничанкой». Фаворитки противостояния сохранили лидерство и в этой встрече, гомельчанки праздновали уверенную победу со счетом 30:24.