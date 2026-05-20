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Гандболистки «БНТУ-БЕЛАЗа» стали чемпионками Беларуси

20 мая 2026 20:25
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Гандболистки «БНТУ-БЕЛАЗа» стали чемпионками Беларуси. В серии за золотые награды подопечные Константина Шароварова уверенно одолели «Гомель». 

Команда из Минской области оформила викторию в минимально возможные сроки – потребовалось три матча. Несмотря на то, что сегодня хозяйки площадки оказали достойное сопротивление, итоговая победа осталась за фаворитками – 33:30. Дружина завоевала титул в 27-й раз в истории.

Обладатель бронзы еще не определен. Гандболистки гродненской «Городничанки» после двух викторий подряд над столичным СКА не сумели поставить последнюю точку, уступив на своей арене дебютанткам элитного дивизиона в серии послематчевых пенальти.

# Гандбол

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