Гандбол. Женская сборная Беларуси одержала победу в товарищеском матче против ЦСКА-2

Женская сборная Беларуси по гандболу провела первый товарищеский поединок с российским клубом ЦСКА-2. Спарринг состоялся в столичном Доме гандбола, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С первых минут поединка инициативу захватили гостьи. Московская команда повела в счете, однако вскоре наша сборная восстановила равновесие и вышла вперед. По ходу первого тайма белоруски наращивали преимущество. На перерыв команды ушли со счетом 20:12 в пользу дружины Валерия Певницкого.

Во втором тайме наши гандболистки диктовали свои правила игры. Контраргументов у молодежной дружины ЦСКА не нашлось. В итоге сборная Беларуси одержала победу со счетом 40:31. Самыми результативными в составе отечественной команды стали Яна Сотникова и Анна Рябченко, в активе которых по шесть мячей. Повторный поединок пройдет в четверг, 29 февраля.