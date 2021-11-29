Гандбол. СКА уступил турецкому «Бешикташу» в 1/16 финала Кубка ЕГФ

Игра проходила в рамках 1/16 финала Кубка ЕГФ. Встреча получилась крайне напряженной. Земляки оказывали сопротивление, но этого не хватило, чтобы одолеть соперника. На перерыв парни ушли с отставанием в два мяча. Во втором отрезке белорусы пытались вернуться в игру, но оппоненты этого сделать не позволили, завершив дуэль в свою пользу, – 28:25.