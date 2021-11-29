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Гандбол. СКА уступил турецкому «Бешикташу» в 1/16 финала Кубка ЕГФ

29 ноября 2021 20:15
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Новости Беларуси. Белорусские гандболисты из СКА в выездном матче уступили турецкому «Бешикташу», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. СКА уступил турецкому «Бешикташу» в 1/16 финала Кубка ЕГФ-1

Игра проходила в рамках 1/16 финала Кубка ЕГФ. Встреча получилась крайне напряженной. Земляки оказывали сопротивление, но этого не хватило, чтобы одолеть соперника. На перерыв парни ушли с отставанием в два мяча. Во втором отрезке белорусы пытались вернуться в игру, но оппоненты этого сделать не позволили, завершив дуэль в свою пользу, – 28:25.

Гандбол. СКА уступил турецкому «Бешикташу» в 1/16 финала Кубка ЕГФ-4

Впереди домашняя ответная игра, на которой нашим парням нужно брать себя в руки и побеждать, чтобы не вылететь.

# Гандбол # Фотофакт

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