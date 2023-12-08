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Гандбол. СКА на домашней площадке обыграл «Машеку»

08 декабря 2023 14:01
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В белорусском дерби в рамках SEHA-лиги победу одержали «армейцы». СКА на домашней площадке нокаутировал могилевский клуб «Машека», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. СКА на домашней площадке обыграл «Машеку»-1

Вначале дружины соперничали на равных. Однако, начиная с середины первого отрезка, хозяева начали наращивать превосходство. До перерыва СКА имел +9, а к финальной сирене и вовсе +16. Счет – 42:26. Самым результативным в составе победителей стал Владислав Кривенко. Он поразил цель 15 раз. В турнирной таблице СКА идет вторым, уступая «Чеховским медведям» три очка.

# Гандбол # Фотофакт

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