Гандбол. СКА на домашней площадке обыграл «Машеку»

В белорусском дерби в рамках SEHA-лиги победу одержали «армейцы». СКА на домашней площадке нокаутировал могилевский клуб «Машека», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вначале дружины соперничали на равных. Однако, начиная с середины первого отрезка, хозяева начали наращивать превосходство. До перерыва СКА имел +9, а к финальной сирене и вовсе +16. Счет – 42:26. Самым результативным в составе победителей стал Владислав Кривенко. Он поразил цель 15 раз. В турнирной таблице СКА идет вторым, уступая «Чеховским медведям» три очка.