Гандбол. Минское «Динамо» проиграло в дебютном матче Лиги чемпионов «Вальядолиду» – 30:35

26 сентября подопечные Сергея Бебешко провели первый в истории клуба матч группового этапа Лиги чемпионов. На своем поле они принимали испанский «Вальядолид». Испанский гранд с первых минут обозначил свои претензии на победу. А к перерыву преимущество гостей составляло шесть мячей. Тем не менее, динамовцы во втором тайме сумели даже сравнять счет. Однако развить успех не удалось. Вальядолид был сильнее – 35:30.