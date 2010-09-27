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Гандбол. Минское «Динамо» проиграло в дебютном матче Лиги чемпионов «Вальядолиду» – 30:35

27 сентября 2010 11:59
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26 сентября подопечные Сергея Бебешко провели первый в истории клуба матч группового этапа Лиги чемпионов. На своем поле они принимали испанский «Вальядолид». Испанский гранд с первых минут обозначил свои претензии на победу. А к перерыву преимущество гостей составляло шесть мячей. Тем не менее, динамовцы во втором тайме сумели даже сравнять счет. Однако развить успех не удалось. Вальядолид был сильнее – 35:30.

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