Гандбол. Минский СКА начал подготовку к сезону 2019-2020

Новости Беларуси. 16 июля в Вене в офисе Европейской федерации гандбола прошла жеребьевка Еврокубков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 16 июля в Вене в офисе Европейской федерации гандбола прошла жеребьевка Еврокубков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Минский СКА начнет поход за престижным трофеем со 2-го квалификационного раунда. Команда уже начала подготовку к новому сезону. На первой тренировке армейцев побывала Юлия Силипицкая.
Все подробности подготовки к турниру – в видеоматериале.