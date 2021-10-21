​Гандбол. «Мешков Брест» в пятый раз подряд проиграл в Лиге чемпионов

На этот раз проиграли французскому «Монпелье». Что удивительно, долгое время именно наш чемпион вел в счете, а затем на авансцену вышел страж ворот соперника. Он, что называется, поймал кураж, отражая, казалось, неберущиеся мячи. Такой посыл полевые игроки подхватили молниеносно и из догоняющих превратились в убегающих. Увы, но настичь их не удалось.

Победа за Монпелье – 32:26. А белорусский клуб со стартовым нулем замыкает группу. Свой следующий поединок «Мешков Брест» проведет 28 октября дома.