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​Гандбол. «Мешков Брест» в пятый раз подряд проиграл в Лиге чемпионов

21 октября 2021 12:29
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Новости Беларуси. «Мешков Брест» потерпел уже пятое кряду поражение в Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

​Гандбол. «Мешков Брест» в пятый раз подряд проиграл в Лиге чемпионов-1

На этот раз проиграли французскому «Монпелье». Что удивительно, долгое время именно наш чемпион вел в счете, а затем на авансцену вышел страж ворот соперника. Он, что называется, поймал кураж, отражая, казалось, неберущиеся мячи. Такой посыл полевые игроки подхватили молниеносно и из догоняющих превратились в убегающих. Увы, но настичь их не удалось.  

Победа за Монпелье – 32:26. А белорусский клуб со стартовым нулем замыкает группу. Свой следующий поединок «Мешков Брест» проведет 28 октября дома.  

# Гандбол # Фотофакт

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