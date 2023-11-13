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Гандбол. Лидеры женского чемпионата одержали синхронные победы

13 ноября 2023 11:13
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Очередные матчи состоялись и в женском чемпионате страны по гандболу. Лидеры одержали синхронные победы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. Лидеры женского чемпионата одержали синхронные победы-1

БНТУ не испытал проблем с «Витебчанкой». «Студентки» оформили комфортное преимущество еще до перерыва, а после возобновления игры еще больше нарастили отрыв. Финальные цифры – 46:27. Сильнее соперника был и ближайший преследователь, «Гомель». Но «Березина» сопротивлялась активно. «Городничанка» буднично разделалась с «Берестьем».

# Гандбол # Фотофакт

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