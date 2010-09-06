Гандбол. Клуб «Динамо» (Минск) впервые вышел в групповой раунд Лиги чемпионов

В заключительном матче квалификации подопечные Сергея Бебешко сыграли вничью с португальским «Порту» со счетом 23:23 и, заняв первое место в своей отборочной группе, выполнили поставленную задачу.Теперь белорусских болельщиков ожидает насыщенный гандбольный сезон. На основной стадии турнира «бело-голубым» предстоит помериться силами с российскими «Чеховскими медведями», датским «Ольборгом», венгерским «Пиком», испанским «Вальядолидом» и швейцарским «Шаффхаузеном».