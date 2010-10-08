Гандбол. Клуб «Динамо» (Минск) неудачно провел поединок 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов

На паркете столичного Дворца спорта команда Сергея Бебешко крупно уступила российскому клубу «Чеховские медведи» - 27:34.

Впрочем, до середины второго тайма такой исход матча представлялся невероятным: динамовцы практически на равных играли с авторитетными россиянами и время от времени даже выходили вперёд в счёте.

Однако на экваторе второго тайма в игровых действиях белорусского клуба случился труднообъяснимый провал: мяч буквально валился из рук динамовцев, потери следовали одна за одной, голкипер гостей Олег Грамс волшебным образом притягивал к себе буквально все броски минчан. В итоге за несколько минут перевес «Медведей» вырос до десятка мячей, а финальный свисток зафиксировал победу российского клуба 34:27.

Таким образом, в трёх игровых турах «Динамо» дважды потерпело поражение и один раз выиграло. В таблице группы «С» Лиги Чемпионов столичные гандболисты занимают 4-е место среди 6 команд-участниц. Следующий матч «Динамо» проведёт 17 октября, в гостях у датского «Ольборга».