Гандбол. «БНТУ-БелАЗ» и «Гомель» стали финалистами Кубка Беларуси

Новости Беларуси. В могилевском спорткомплексе «Олимпиец» в эти дни проходит финал четырех женского Кубка Беларуси. 27 мая состоялись полуфинальные матчи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом полуфинальном поединке встречались серебряный и бронзовый призеры чемпионата, «БНТУ-БелАЗ» и «Городничанка». После первого тайма минская дружина вела с перевесом в четыре мяча – 19:15. Во второй половине встречи команда Константина Шароварова удержала преимущество и выиграла матч со счетом 30:26.

Во втором полуфинале «Гомель» нанес поражение «Березине» – 35:22. Таким образом, завтра, 28 мая, в поединке за 3-е место встретятся «Городничанка» и «Березина», а Кубок Беларуси оспорят «БНТУ-БелАЗ» и «Гомель».