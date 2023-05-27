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Гандбол. «БНТУ-БелАЗ» и «Гомель» стали финалистами Кубка Беларуси

27 мая 2023 18:58
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Новости Беларуси. В могилевском спорткомплексе «Олимпиец» в эти дни проходит финал четырех женского Кубка Беларуси. 27 мая состоялись полуфинальные матчи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Гандбол. «БНТУ-БелАЗ» и «Гомель» стали финалистами Кубка Беларуси-1

В первом полуфинальном поединке встречались серебряный и бронзовый призеры чемпионата, «БНТУ-БелАЗ» и «Городничанка». После первого тайма минская дружина вела с перевесом в четыре мяча – 19:15. Во второй половине встречи команда Константина Шароварова удержала преимущество и выиграла матч со счетом 30:26. 

Во втором полуфинале «Гомель» нанес поражение «Березине» – 35:22. Таким образом, завтра, 28 мая, в поединке за 3-е место встретятся «Городничанка» и «Березина», а Кубок Беларуси оспорят «БНТУ-БелАЗ» и «Гомель». 

# Гандбол # Фотофакт

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