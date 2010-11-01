Гандбол. Белорусы проиграли россиянам в квалификации чемпионата Европы

Эта встреча прошла накануне на площадке брестского спорткомплекса «Виктория».

Подопечные Юрия Шевцова проиграли команде Владимира Максимова со счетом 32:39. В составе белорусов по 7 мячей забросили Сергей Рутенко и Максим Баранов.

Это уже второе поражение белорусской дружины в нынешнем отборочном цикле континентального первенства — до этого она проиграла в гостях главному фавориту, команде Дании со счетом 33:41. В другом поединке нашей квалификационной группы датчане победили в гостях команду Швейцарии — 36:25.

В этом году команды больше играть не будут, а в следующем туре, который состоится в начале марта 2011 года, белорусы отправятся в гости к швейцарцам, а россияне примут датчан, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».