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Футбольный мяч с автографами членов национальной сборной Беларуси получат лучшие уличные голкиперы страны

10 сентября 2008 07:48
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В Молодечно проходят финальные республиканские соревнования среди детей и подростков по футболу "Кожаный мяч". Такие состязания дают возможность любому мальчишке, независимо от уровня мастерства и физической подготовки, заниматься любимым видом спорта и начать свою футбольную карьеру. Турнир проводится в три этапа – в районе, области и республике. Второй год подряд турнир "Кожаный мяч" проходит на призы Президентского спортивного клуба.

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