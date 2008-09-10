Футбольный мяч с автографами членов национальной сборной Беларуси получат лучшие уличные голкиперы страны

В Молодечно проходят финальные республиканские соревнования среди детей и подростков по футболу "Кожаный мяч". Такие состязания дают возможность любому мальчишке, независимо от уровня мастерства и физической подготовки, заниматься любимым видом спорта и начать свою футбольную карьеру. Турнир проводится в три этапа – в районе, области и республике. Второй год подряд турнир "Кожаный мяч" проходит на призы Президентского спортивного клуба.