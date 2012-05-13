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Футбольный матч в Турции закончился беспорядками и столкновениями с полицией

13 мая 2012 12:31
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Новости Турции. Беспорядками и столкновениями с полицией закончился футбольный матч в Турции. Сотни болельщиков устроили погромы в центре Стамбула.

Потасовка началась сразу после окончания игры. Фанаты ломали пластиковые сиденья и бросали их в охрану. Затем выскочили на поле. После этого продолжили игру без правил уже на городских улицах. Они громили все на своем пути. В полицейских летели камни, бутылки и дымовые шашки.

Для стабилизации обстановки стражи порядка применили слезоточивый газ. Несколько человек получили травмы. Зачинщики беспорядков арестованы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки # Погромы фанатов # Фотофакт

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