Футбольный клуб «БАТЭ», усилив свой состав, начал подготовку к матчам плей-офф Лиги Европы с французским «ПСЖ»

Белорусский футбольный чемпион приступил к предсезонной работе 15 января. Буквально самую малость передохнув после финиша победной эпопеи-2010.

В этом году зимние каникулы у «БАТЭ» вышли как никогда краткосрочными. Впрочем, борисовчанам, как истинным профессионалам, к такому распорядку не привыкать.

Отзанимавшись неделю на искусственном покрытии столичного футбольного манежа, желто-синие в субботу отправились осваивать естественные поляны турецких спортивных баз. Именно там команда Виктора Гончаренко проведет все три контрольных поединка, запланированных перед встречей с «ПСЖ». В программе первого средиземноморского вояжа – спарринг с «Динамо» из Загреба 30 января.

Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «БАТЭ» (Борисов):

Я бы сказал, что это будет больше тактическая направленность. Учитывая то, что мы физически глубоко не падали, ведь у нас сезон закончился 15 декабря, на всех сборах стараемся придерживаться тактической направленности. Хотя физическая подготовка тоже важна. Но, скорее, какие-то командные взаимодействия, какие-то связки, групповые действия в атаке и обороне будем оттачивать.

В нынешнем году задача на межсезонье у «БАТЭ» особенно сложная. По сути, за месяц подготовиться к важнейшим поединкам в плей-офф Лиги Европы. Такие цели накладывают отпечаток и на трансферную политику клуба.

Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «БАТЭ» (Борисов):

Нам надо готовиться к матчу с «ПСЖ». Наверное, хотелось бы уже знать, с какой обоймой мы будем готовиться. Хотя здесь исключать ничего нельзя. Понятно, что есть матч с «ПСЖ», но хочется также, чтобы и следующий сезон был для нас успешным.

Серьезной проблемой, впрочем, для Виктора Гончаренко формирование состава не станет. «БАТЭ» уже привычно, вопреки многочисленным прогнозам о массовой распродаже игроков, сквозь трансферные пертурбации прошел безболезненно. Из футболистов основной обойны клуб покинул лишь Сергей Веремко, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «БАТЭ» (Борисов):

Официальную причину, наверное, он должен озвучивать.

Я предлагал ему остаться, как и всем в клубе, но это было его решение, хотя он признавал, что с трудом дается этот переход. Но это его был шаг.

Впрочем, резервист лучшего голкипера минувшего чемпионата Беларуси Александр Гутор уже неоднократно доказывал, что способен достойно заменить своего старшего коллегу по амплуа.

С остальными линиями у чемпиона тоже все гладко. Виталий Родионов, несмотря на межсезонные слухи об интересе к нему со стороны датского «Брондбю», в обойме «БАТЭ». На сбор с командой отправился бразильский нападающий Алекс из португальского «Рио Аве».

Удалось удержать одного из самых перспективных молодых игроков страны Павла Нехайчика, на подмогу которому в центре поля, в дополнение к остальным игрокам «БАТЭ», прибыли новобранцы из «Нафтана» Михаил Гордейчук и скандально известный в Борисове Филипп Рудик.

Оборонительные порядки усилили сербским защитником «Ягодины» Марко Симичем, так что можно не сомневаться, что в этом сезоне «БАТЭ» предстанет перед нами таким же боеспособным, как и ранее.