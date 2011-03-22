Футбольные клубы Высшей лиги Чемпионата Беларуси проводят последние усиления составов перед новым сезоном

Белорусское футбольное межсезонье доживает последние денечки, а вот чемпионат страны грядет неотвратимо. Тем не менее, новостная насыщенность этой мартовской поры не ослабевает. И это радует.

Незадолго до ответного полуфинального матча за Кубок страны между «Гомелем» и «Шахтером» поклонники солигорчан, наконец, вздохнули с облегчением. Форвард молодежной сборной Беларуси Владимир Юрченко официально стал игроком горняцкого клуба. Договоренность между сторонами, напомним, существовала еще с начала февраля, однако на утряску всевозможных формальностей потребовалось почти полтора месяца.

Что ж, теперь фанаты «желто-черных» могут спать спокойно – свои шедевральные проходы сквозь оборону противника Юрченко отныне будет завершать точными ударами в ворота соперников «Шахтера», а не в горняцкую рамку, как это было, например, в памятном 27 туре прошлогоднего первенства.

Дебют Юрченко в воскресном кубковом матче против «Гомеля», как вы уже знаете, не состоялся. Соперник солигорчан в этом матче также не стал представлять публике своего новобранца, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На минувшей неделе команда Олега Кубарева усилилась игроком национальной сборной Эстонии Андреем Степановым. На счету опытного 32-летнего защитника 83 матча в составе главной команды своей страны. Минувший сезон он завершал в составе подмосковных «Химок». Клуб занял 13 место во Втором российском дивизионе. От беды подальше Степанов решил перебраться в стан победителя белорусской Первой лиги.

Форвард Александр Лебедев, выступавший в прошлом году на правах аренды за «Белшину», но принадлежавший, при этом, минскому «Динамо», перебрался в стан брестской динамовской команды. Минувший сезон вышел у нападающего не ахти: за 23 матча в составе своего клуба Лебедев лишь однажды отметился голом. Даже, несмотря на то, что мяч он отправил в ворота не кого-нибудь, а борисовского «БАТЭ», такие показатели не позволяют назвать форварда забивным. Однако, будем надеяться, Юрию Пунтусу удастся отыскать нужный подход к Александру.

В субботу в товарищеском матче против столичного «Партизана» главком «бело-синих» отправил своего новобранца в бой по истечении получаса игрового времени. Сходу оправдать доверие тренера Лебедеву не удалось, да и вообще в этот день своего рулевого динамовцы, скорее, огорчили, чем порадовали. Брестчане уступили – 1:2. На точный удар Владимира Хващинского у хозяев, а встреча проходила в городе над Бугом, «партизаны» ответили голами Александра Макася и Ивана Маевского.

Кстати, в противостоянии вторых составов столичные футболисты также праздновали минимальную победу – 1:0.

Юрий Пунтус, главный тренер ФК «Динамо» (Брест):

Сегодня, к сожалению, мы проиграли. Но для того, наверное, и есть товарищеские игры, чтобы делать какие-то правильные выводы. Я сегодня остался доволен ребятами, которые находились на поле, их движением. Да, многовато брака. Но еще же только март, поля не самого лучшего уровня. Хотя надо отдать должно людям, которые подготовили это поле.

И проблемы с реализацией у нас есть. У «Партизана» было два гола, еще имелись два момента, где нас выручил вратарь. А тех моментов, которые были у нас, не сочтешь. Надо их реализовывать. Будем надеяться, что прорвет в официальных играх.

Новополоцкий «Нафтан» готовится к сезону преимущество в родных, белорусских реалиях, корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На минувшей неделе подопечные Игоря Ковалевича пару раз наведались в Минск, где провели два контрольных поединка.

Вояж в столицу вышел весьма удачным. Во вторник новополочане добились победы над цепким «Гранитом», ныне представляющем Второй дивизион. Итог встречи – 3:2. Дмитрий Верховцов у северян оформил дубль, что, собственно, не удивляет. Центральный защитник славится своей результативностью. А поддержал партнера Юрий Мархель, которому не впервой забивать «Граниту». В минувшем сезоне, выступая в первой лиге за «СКВИЧ», Мархель трижды огорчал микашевичских футболистов.

А в субботу нафтановцы снова заглянули на огонек к футбольному клубу «Минск». Прожить без свидания друг с другом команды смогли лишь неделю. Напомним, в позапрошлый уик-энд соперники также выясняли отношения на поле столичных «Дроздов».

На этот раз гостям из Новополоцка удалось взять реванш. Если первое свидание завершилось минимальным перевесом горожан, 2:1, то ответная дуэль осталась за командой Игоря Ковалевича. Исход товарищеского противостояния решил хавбек Андрей Екимов, забивший единственный мяч в ворота «Минска» за минуту до окончания встречи – 1:0.

Отметим, кстати, в этом матче форму столичных «горожан» примерил Виталий Казанцев. Российский защитник памятен белорусским поклонникам игры № 1 по выступлениям за борисовский «БАТЭ», в составе которого трижды становился чемпионом страны.

Последние два сезона Казанцев провел в клубе «Луч-Энергия», корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Прошлогодний чемпионат России в Первой лиге команда из Владивостока завершила на 12 месте. Нынче футболист на просмотре в «Минске».

А вот защитник Никита Фурсин и хавбек Дмитрий Зинович расположение минского клуба покидают. Стороны не смогли прийти к компромиссу при обсуждении финансовой составляющей контрактов.

Зато улажены все вопросы в деле Андрея Хачатуряна. Хавбек возвращается в стан минчан из полугодичной побывки в российской «Жемчужине». Об этом договорились руководители клубов. Отметим, за исключением 13 матчей, проведенных за сочинскую команду, вся игровая карьера полузащитника была связана именно с «Минском». Вот такая вот образцовая футбольная верность.