Футбольные клубы Высшей лиги Беларуси провели заключительные предсезонные спарринги

Весна все смелее вступает в свои права. Первые перелетные птицы потихоньку берут курс на родину. Возвращаются из теплых краев и белорусские футбольные клубы, задержавшиеся на турецких да сочинских сборах.

Так, минские динамовцы, оттачивавшие мастерство в российской курортной столице, провели на минувшей неделе последние межсезонные спарринги и с чистой совесть вернулись домой. С чистой совестью, но не с легкими думами. В завершающем товарищеском матче сочинского сбора подопечные Олега Василенко дали своему рулевому повод для размышления. Динамовцы уступили клубу Третьего российского дивизиона «Соколу» из Саратова – 1:2. Единственный мяч в ворота соперника отправил Ярослав Ямполь за три минуты до конца игры.

Завершили свой последний предсезонный сбор и жодинские «торпедовцы», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Подопечные Сергея Гуренко вернулись из Турции. На дорожку «автозаводцы» встретились с российским клубом из третьей по рангу лиге. «Тюмень» в минувшем чемпионате России стала второй командой в своем регионе.

«Автозаводцы» открыли счет в товарищеском поединке в концовке первого тайма. Дальний удар со штрафного получился точным у Игоря Трухова. Однако, спустя всего три минуты, оппонент отыгрался. В итоге, ничья – 1:1.

С зарубежным соперником померялось силами на неделе и брестское «Динамо». Юрий Пунтус и его подопечные наведались в не такой уж и далекий для них украинский Луцк, где сразились с «Волынью». В Высшей футбольной лиге наших южных соседей клуб занимает седьмое место.

«Бело-голубые» оказали сопернику достойное сопротивление. Проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2, брестчане отыгрались усилиями Николая Януша и Дмитрий Мозолевского. Более того, на 84-й минуте гол Александра Лебедева вывел «Динамо» вперед. Но на флажке встречи украинцы получили право на пенальти и не упустили возможности установить паритет в матче – 3:3.

А по приезду на родину брестчане для пущей убедительности разгромили в товарищеском матче перволиговые «Барановичи» – 6:1.

Футбольный клуб «Минск» провел проверку сил перед стартом в чемпионате в противостоянии с «Клеческом». Клуб по итогам минувшего чемпионата во Второй лиге был третьим в табеле о рангах. Во время воскресного спарринга разница в классе команд отчетливо проявилась. Уже в начале встречи минчане вышли вперед. Это напомнил о себе поклонникам вернувшийся в состав «горожан» Андрей Хачатурян.

В дальнейшем, правда, превосходство Разина сотоварищи на газоне голевого воплощения долгое время не находила, пока на 30-й минуте сам капитан не взял ситуацию под свой контроль. Разин отметился голом, но под занавес первого тайма гости снова сократили свое отставание до минимума. Реваншистские настроения игроков из Клецка, однако, логичного продолжения после антракта не получили. За вторые 45 минут игры минчане трижды огорчили гостей и в тоге праздновали крупный спех – 5:1. Голами отметились Василюк, а также Колонас и Шустиков.

Фамилии последних белорусскому зрителю заучивать наизусть пока не стоит. Проходившие просмотр футболисты тренерский штаб «горожан» своей игрой не впечатлили, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Контракты с клубом потенциальным новобранцам предлагать не стали.

Борисовский «БАТЭ»» в отсутствие нескольких игроков основы, вызванных защищать честь главной команды страны, провел контрольный поединок против столичного «Партизана», ныне прописанного во Втором дивизионе. Матч не стал для лидера белорусского футбола легкой прогулкой. Гол Артема Гончарика в концовке первого тайма выел минчан вперед. Отыграться подопечным Виктора Гончаренко удалось лишь на 62-й минуте. Пасом Филиппа Рудика отлично воспользовался Артем Концевой, доказавший, что уже целиком и полностью восстановился после травмы.

А вырвать трудовую победу борисовчанам удалось только в самой концовке. На 90-й минуте точный удар на своей счет записал новобранец «желто-синих» Алекс. 2:1 – победа «БАТЭ».