Футбольные клубы «Минск» и «Днепр» открыли чемпионат страны

Главная футбольная арена страны открывала чемпионат 2010 года игровым действом под названием «футбольный клуб «Минск» против могилёвского «Днепра».

И если готовность соперников к соревновательному марафону зрителям предстояло оценить уже в ходе матча, то вот готовность, а в данном случае неготовность динамовского газона к старту чемпионата стала очевидной ещё задолго до начала встречи.

Владимир Костюков, тренер ФК «Днепр» (Могилёв):

Мы предложили Минску сыграть поперек поля, но они отказались.

Виталий Тараканов, гл. тренер ФК «Минск»:

Все, что было нужно с нашей стороны мы выполнили. Включили и оплатили подогрев еще за месяц. Почему поле в таком состоянии надо задавать вопросы руководству стадиона. Но если поле останется в таком состоянии, то придется играть поперек.

Выбора у команд всё равно не было. Так что пришлось в первом тайме одним искать счастья в нападении, попутно сражаясь с вязким чернозёмом, во втором – уже другим.

До антракта плести свои искристые атакующие кружева по изумрудному газону посчастливилось новоявленным хозяевам арены, футболистам Минска. Не сказать, чтобы это поспособствовало тотальному преимуществу горожан над соперником, но небольшой перевес по количеству и качеству опасных моментов команда Виталия Тараканова всё же имела.

По истечении четверти часа превосходство хозяев вылилось в гол. Вот только Андрей Шеряков, уже принимавший было поздравления партнёров, отправил мяч в ворота Руслана Копанцова из положения вне игры. Так что стартовые нули на табло Динамо не изменились.

Самих горожан это как будто не очень-то и расстроило. Словно заранее знали что не пройдёт и 10 минут, как Таина Адама Соро издевательски обыграет могилёвского вратаря и снова отправит мяч в сетку. Только тут уже всё будет организовано. Так и вышло – на 23 минуте Минск вышел вперёд.

До перерыва преимущество хозяев могло стать ещё более весомым. Но пред антрактный навал горожан на ворота «Днепра» успехом не увенчался. Сначала Андрей Шеряков не смог замкнуть прострел справа, а чуть позже удару головой в исполнении Андрея Разина стать результативным в последний момент помешал защитник.

Впрочем, не забудем и о тех моментах, когда счёт мог стать и равным. Реактивный Владимир Юрченко, явно удачное межсезонное приобретение могилевчан, порой сам проверял на профпригодность минского кипера Симаса Скиндериса, а порой выводил партнёров на убойные позиции. Но ни в тех, ни в других случаях доставать мяч из сетки литовскому стражу ворот не пришлось. В общем, к перерыву минимальное преимущество хозяев – 1:0.

Во втором тайме горожанам нужно было вспахивать и без того рыхлую землистую половину поля соперника. Уповать на комбинационную игру в условиях ямочно-кочковатой поверхности Минску было трудно. Так что нет ничего удивительного, что преимущество своё хозяева увеличили со стандарта. Тем более , нет тут сюрприза, если вспомнить, что в нынешнем году в составе минчан к Андрею Разину добавился ещё один мастер штрафных ударов – Дмитрий Климович.

Именно он на 71 минуте подошёл к мячу и блестящим кручёным ударом отправил его в сетку – без шансов для Руслана Копанцова – 2:0 довольно уверенное преимущество Минска.

Правда, в концовке матча показалось, что такого гандикапа подопечным Виталия Тараканова маловато, и они с радостью бы довели счёт до разгромного. Но попытки Дмитрия Осипенко и Андрея Разина так лишь попытками и остались. И тем не менее счёт до конца матча успел измениться.

Уже на 4 добавленной минуте право на пенальти получили могилевчане. Подошедший к точке Андрей Лясюк, лучший бомбардир «Днепра» прошлого сезона, открыл свой голевой счёт и в новом чемпионате. 2:1 Минск побеждает. А вот прошлогодний бронзовый призёр стартует в первенстве с поражения.

Виталий Тараканов, гл. тренер ФК «Минск»:

Много брака, много нереализованных моментов, игра была не такая быстрая, как хотелось бы. Но победил тот, кто приложил больше усилий. Я благодарен своей команде, что они сегодня победили. А «Днепр» играет в свой быстрый и агрессивный футбол, поэтому игра держала в напряжении нас и болельщиков до конца. Такие игры отрывают много сил не только у футболистов, но и у тренерского состава.

Владимир Костюков, тренер ФК «Днепр» (Могилёв):

Хотел бы отметить весенний футбол сказывался в какой-то степени на качество игры. Но отличался тем, что было много моментов со стороны обеих команд. Тяжело, когда тренируешься на искусственном поле, переходить на естественное, тем более такого качества.