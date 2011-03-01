Футбольные клубы «Динамо» (Минск) и «Витебск» продолжают подготовку к чемпионату Беларуси

Минское «Динамо» в новый сезон вступит второго апреля, когда стартует XXI чемпионат страны. Впереди у бело-голубых есть еще целый месяц. Сейчас на повестке дня – турецкий сбор, в рамках которого у динамовцев запланирована довольно насыщенная спарринговая программа.

К этому моменту подопечные Олега Василенко уже успели провести три поединка и испытать всю гамму эмоций. Сначала игра на открытых курсах принесла результативную ничью в матче с участником плей-офф Лиги чемпионов донецким «Шахтером» – 3:3. Причем, горняки играли практически в оптимальном составе.

Затем последовало поражение от усилившегося Роберто Карлосом махачкалинского «Анжи» – 0:2. А в субботу минчане, благодаря голам Оральена Монтарупа, Вячеслава Глеба и Станислава Драгуна, праздновали сухую викторию над казахстанским «Актобе» – 3:0.

Футбольный клуб «Витебск», вдоволь настрадавшийся тренировками в белорусских морозах, уже которую неделю наслаждается подготовительным процессом в теплых средиземноморских краях. Разумеется, северяне не забывают баловать себя полноценной игровой практикой. В контрольном поединке команда Сергея Боровского оценила свои силы на фоне середнячка высшего дивизиона шведского чемпионата, клуба «Юргорден». Итог – поражение – 1:2. Голевой удар, уже второй по ходу турецкого сбора, записал на свой счет Артем Скитов.

А в минувшую субботу витебляне встретились с клубом «Металлург-Енисей» из второго российского дивизиона, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И также минимально уступили – 0:1.

28 февраля футболисты и тренерский штаб клуба вернулись на родину.

К слову, в Турции вместе с командой пока в ранге потенциального новобранца находился Алексей Кучук. Минувший сезон форвард завершал в бобруйской «Белшине», а до этого выступал за тираспольский «Шериф».