Футбольные фанаты просят снять с трибун милиционеров

На их место они предлагают поставить своих представителей. В мировой практике таких людей называют стюардами.

В свою очередь правоохранители думают об ужесточении безопасности на стадионах, в связи с событиями на матчах "Шахтера" и "Минска", а также на играх "МТЗ" и "Динамо-Минск".

Встреча "МТЗ РИПО" и "Динамо-Брест". Фанаты двух команд просто не приемлют присутствия друг друга на одном стадионе - как-то исторически сложилось. Были б руки длиннее - дотянулись бы до вражеского сектора, а так - перепалка словами на фоне нецензурного гула. Еще одна игра - "Шахтера" и клуба "Минск". Здесь фанаты оказались мобильнее и побежали навстречу друг другу с кулаками - милиция вовремя подоспела и развела бойцов на разные стороны импровизированного ринга. Что ни матч, то баталии - на поле и на трибунах. Милиция сегодня собрала всех представителей футбольных клубов и руководителей стадионов. Вместе надо думать, кто виноват.

Футбольные клубы занимаются своими болельщиками, создавая фан-движение в законе. У "Динамо-Минск" завидная поддержка -традиционные секторы 21 и 22 заполнены на их играх до отказа. Только большая часть фанатов принадлежит сама себе.

Если бы на трибунах находились стюарды - представители фан-клубов или стадионов, которые разрешили бы использовать растяжки и пиротехнику, то фанаты отрывались бы на месте, ограничиваюсь выбросом эмоций от шоу на трибунах.

Безопасность на стадионах - дело правоохранителей, футбольных клубов и самих фанатов. Все вопросы, касающиеся футбола, - из ряда решаемых, но согласие будет найдено тогда, когда в толпе людей человек среди "кричалок", скандирования лозунгов услышит другого человека - будь он форме или с шарфиком другой команды.

